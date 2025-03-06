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NBA／讚柯瑞是史上最獨特巨星 勇士主帥：從技術來看他是GOAT

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾(左)、柯瑞(右)。 法新社
柯爾(左)、柯瑞(右)。 法新社

傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）昨天公開呼籲球迷，將柯瑞（Stephen Curry）放進史上最佳球員（GOAT）討論當中。勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時直言，從技術層面來看，柯瑞就是GOAT。

柯爾球員時期曾和喬丹（Michael Jordan）聯手奪下3冠。2014年起接掌勇士兵符，與柯瑞合作期間共拿下4座冠軍。他在廣播節目談到歐尼爾的言論，「柯瑞是史上最獨特的超級巨星，他打破界限，改變這項運動，至今他的比賽風格仍是獨一無二。」

柯爾認為柯瑞不是體能怪物，但仍應該被納入GOAT討論，「當人們討論誰是GOAT時，通常會想到身體條件驚人的球員，詹姆斯（LeBron James）、喬丹、張伯倫（Wilt Chamberlain）或其他人，柯瑞不符合這項標準。」

「但從技術層面來看，根本沒辦法比較，他（柯瑞）是史上技術最出色的球員」柯爾說。

Stephen Curry Steve Kerr 勇士 歐尼爾

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