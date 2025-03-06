NBA／小鄧利維6年前就看上他！巴特勒加盟助勇士重返競爭行列

勇士隊交易來巴特勒（Jimmy Butler）並非一朝一夕之舉，而是勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）長年規劃的藍圖，終於在今年2月6日成真。自2018年勇士聘請他為球探起，小鄧利維就認為巴特勒將是球隊理想補強目標，如今他的堅持得到回報。

巴特勒加盟後，勇士戰績從交易前的25勝26敗迅速提升至34勝28敗，其中一場敗仗發生在巴特勒缺陣時。這筆交易不僅讓勇士重拾競爭力，也明顯提升全隊表現。柯瑞（Stephen Curry）在巴特勒加盟前10場比賽場均得分僅22.0分，投籃命中率38.3%，三分命中率30.8%；但在巴特勒上場的10場比賽中，柯瑞場均得分提升至28.9分，命中率也回升至50.3%、41.9%。

鄧利維在節目中談到2018年擔任勇士球探時，就想得到巴特勒，「我一直覺得巴特勒是一個很棒的補強，就連去年夏天我還在敲那扇門，他在邁阿密的情況也發生一些變化。對我們來說幸運的是，時機對，地點也對，最終我們成功達成這筆交易。」

As loucuras do TEMPO:



>> 2014: Mike Dunleavy e Jimmy Butler jogando juntos pelos Bulls.

>> 2025: Mike Dunleavy, agora GM dos Warriors, anunciando Jimmy Butler.#CuriosidadeNBA pic.twitter.com/g23LWgfBAC — NBA Brasil (@NBABrasil) 2025年2月8日

為促成這筆交易，勇士放棄先發前鋒維金斯（Andrew Wiggins）及輪替球員安德森（Kyle Anderson）、施羅德（Dennis Schröder）與華特斯（Lindy WatersIII）。不過巴特勒不只帶來防守強度，更在進攻端提供穩定貢獻，目前場均16.4分5.8籃板5.6助攻，完美融入勇士戰術體系。

「我們必須變得更好。」鄧利維表示，「不只是場上表現，我們的心態也需要提升，而巴特勒正是能做到這點的球員。他的籃球智商、切入能力、傳球視野和無球防守都完美契合勇士體系。」

這筆交易的關鍵之一是鄧利維與巴特勒的關係，兩人在公牛隊（2013至16年）當過隊友，並一同打進季後賽，這讓鄧利維在評估巴特勒時更具信心，「我們之間有很好的默契，我清楚他是怎樣的球員。」

勇士管理層相信，擁有柯瑞、格林（Draymond Green）和「季後賽巴特勒」的組合，讓他們能與任何強隊抗衡。格林在與巴特勒搭檔僅4場後，就興奮地表示：「我們會贏得總冠軍。」雖這樣的說法仍言之過早，但勇士如今的競爭力，已遠遠超過一個月前的狀態。