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NBA／詹姆斯生涯5萬分 史上第一人

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
老當益壯 湖人隊球星詹姆斯達到生涯五萬分里程碑，成為NBA第一人。（美聯社）
老當益壯 湖人隊球星詹姆斯達到生涯五萬分里程碑，成為NBA第一人。（美聯社）

ＮＢＡ湖人隊四十歲當家球星「小皇帝」詹姆斯已經締造無數紀錄，昨天再寫下歷史新頁，面對鵜鶘隊第一次出手就命中三分球，生涯得分達到五萬分，成為史上第一人。

早已是聯盟史上得分王的詹姆斯，例行賽累積四萬一千八百七十一分、季後賽八千一百六十二分都是聯盟最高，昨天除了完成五萬分紀錄，全場更攻下卅四分、八籃板和六助攻，助隊以一三六比一一五收下七連勝。

二○○三年以選秀狀元身分進入ＮＢＡ的詹姆斯形容，達成五萬分的感覺非常特別，「這真的很多分，我非常幸運，職業生涯能在世界上最好的聯盟，和最好的球員一起拿下那麼多分。」

今年已是詹姆斯第廿二個球季，透露自己仍熱愛比賽，對於每個球季的過程仍能投入熱情，他說：「每一年你都知道會是很長的賽季，有八十二場比賽，四十一場客場，會有很多旅行。」

詹姆斯表示，隨著年紀漸長，對自己的影響會有不同，有了家庭後影響更大，經歷這些過程，努力不在過程中失去興趣是最困難的事。

湖人球星唐西奇傳出助攻幫助詹姆斯達成重要紀錄，昨天也有卅分、十五助攻，他比詹姆斯年輕十四歲，大讚「小皇帝」表現不可思議，「看到他這種年紀做到這些事情，讓人難以置信，甚至無法解釋這有多瘋狂，他或許還能達到七萬分，很難說。」

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