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NBA／柯瑞競爭史上最佳球員？歐尼爾：把我兄弟放進討論

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、歐尼爾(右)。 美聯社
柯瑞(左)、歐尼爾(右)。 美聯社

勇士隊在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟後展現競爭力，戰績上升至西區第6。傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）今天賽後喊話，希望人們將柯瑞（Stephen Curry）放進史上最佳球員（GOAT）討論當中。

勇士今天與尼克隊交手，上半場打完落後8分，但柯瑞第3節狂轟14分帶隊反超，終場以114：102拿下勝利。柯瑞在麥迪遜廣場花園出賽10連勝，生涯戰績12勝1敗。

歐尼爾賽後在節目上表示，「我要求球迷們把柯瑞放進GOAT討論中，開始討論吧！有喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James），現在該把柯瑞加進來，我要求這樣做！」

歐尼爾認為總有一天要把柯瑞放進討論中，「我不是說他就是GOAT，但至少該談談這件事。我喜歡網路和理髮店的爭論，我從沒見過這樣的球員，而且他拿幾座冠軍？1、2、3、4，而且還是對上詹姆斯，我要求大家開始把我的兄弟放進這個討論中。」

Stephen Curry 勇士 歐尼爾

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