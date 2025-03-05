NBA／詹姆斯達5萬分里程碑 唐西奇讚不可思議：或許能7萬分
40歲的湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）持續寫紀錄，今天面對鵜鶘隊他再締造新猷，成為史上第一位5萬分俱樂部成員，全場更攻下34分、8籃板外帶6助攻，紀錄夜率湖人以136：115輕取鵜鶘隊，收下7連勝。
早已是聯盟史上得分網的詹姆斯，例行賽累積41871分、季後賽8162分都是聯盟紀錄，今天第一次出手就達成生涯5萬分里程碑，他受訪時形容如此成就「非常特別」。
這是詹姆斯滿40歲後的第28場比賽，場均仍有26.4分、8.2籃板和8.1助攻，剛拿下2月的西區最佳球員，今天又達成另項史無前例紀錄，他說：「這真的很多分，我非常幸運，職業生涯能在世界上最好的聯盟，和最好的球員一起拿下那麼多分。」
身為2003年選秀會「狀元」，詹姆斯已經在聯盟超過20個球季，今年成績甚至能和2012到13球季拿下MVP的26.8分、8.0籃板、7.2助攻相去無幾，詹姆斯表示自己仍熱愛上場、忠於籃球，「所以我會一直努力來回報大家。」
傳出助攻幫助詹姆斯達到紀錄的唐西奇（Luka Doncic）也讚詹姆斯表現不可思議，「看到他這年紀做到這些事情，難以置信。像是5萬分，我甚至無法解釋這有多瘋狂，他或許還能達到7萬分，很難說。」
其實詹姆斯得分不僅如此，2021年、23年和24年的3場附加賽中，詹姆斯合計拿下75分，但這3場都沒列入他的季後賽累積得分；2023年季中錦標賽冠軍戰，詹姆斯拿下24分，同樣沒列入計算。
湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）認為，附加賽肯定可以算季後賽，「我認為這些比賽該列入，肯定要算到季後賽。」
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