NBA／KD怒批「甩手」影片是帶風向 太陽主帥：我們像老朋友

太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）今天被鏡頭捕捉到，暫停時與教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）交談後，甩開對方手的畫面。對此杜蘭特強調，一切都是捕風捉影。

杜蘭特末節狂砍19分，助太陽克服23分落後，以119：117逆轉擊敗快艇隊，不過球迷討論焦點，仍放在杜蘭特首節甩開教頭手的影片。

對此杜蘭特表示，「這就是當你不了解一段關係的來龍去脈時，會發生的情況。你從電視上看到一些事，然後就開始推動這種說法，說得好像我和布登從來不這樣做，我們都是競爭者，只想把事情做好。」

Kevin Durant and Mike Budenholzer exchange words. 👀



pic.twitter.com/fLoPAzA25r — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年3月5日

杜蘭特也呼籲媒體拿出後來的畫面，「我希望他們剪出那段，放慢畫面，讓大家看到我和他在板凳上達成共識，然後對著彼此微笑、拍胸和擊掌，我希望他們能在IG和推特上發布，然後說『哇！這才是領袖』。」

🚨MUST SEE🚨Here's the FULL VIDEO exchange with Kevin Durant and Mike Budenholzer...



Bud grabs KD arm.. KD pulls it away... what the broadcast DID NOT show you --- after the TV timeout, our camera caught KD tapping Bud to talk. @12SportsAZ pic.twitter.com/9tyWmcm1G1 — Cameron Cox (@CamCox12) 2025年3月5日

布登也分享自己與杜蘭特的關係，「我們就像老朋友一樣，總會拉扯對方、聊上幾句，他今晚的能量和聲音都很棒。」