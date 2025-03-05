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NBA／加盟勇士後10戰9勝 巴特勒感謝小鄧利維促成交易

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士有巴特勒後打出9勝1敗佳績，他也感謝總管小鄧利維促成這筆交易。 路透
勇士有巴特勒後打出9勝1敗佳績，他也感謝總管小鄧利維促成這筆交易。 路透

勇士隊今天作客尼克隊主場以12分差距拿下近11場比賽第9勝，巴特勒（Jimmy Butler）加盟後出賽10場9勝更是幫助勇士戰績直追西區前段班，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直言，巴特勒的加入確實對球隊造成巨大改變，逐漸成為攻守兼具的球隊。

勇士在季中交易大限前換來明星前鋒巴特勒，一度不被外界看好能帶給球隊太大改變，不過巴特勒加盟後隨即與團隊產生良好化學效應，不僅進攻端帶來過去欠缺的切入破壞力與買犯能力，防守端更讓防線變得牢不可破，今天擊敗尼克後與西區第4、5名的灰熊、火箭隊都僅剩不到5場勝差。

柯瑞今天攻下全隊最高28分外帶9助攻，巴特勒19分、4助攻，儘管數據並沒有特別亮眼，但柯爾認為巴特勒帶來的良好化學效應已經對團隊造成巨大影響，「我們變得攻守兼備，過去10場比賽攻守都是聯盟第2名，儘管樣本數還不大，但這都發生在巴特勒加盟之後。」

巴特勒感謝當初力排眾議將他交易到勇士的總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），「我很開心讓他看到我為這個團隊帶來的一切，被需要的感覺總是很棒，自己在這裡被需要也被賞識，很開心能夠幫上他們。」

談到與柯瑞的合作時，巴特勒認為柯瑞對於外圍防守的吸引力，讓他得到相對出手空間，「當他在外線時，場上某人、甚至是任何人只要衝向禁區，都會是最佳空檔機會。」

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