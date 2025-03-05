NBA／勇士將前袋棍球巨星合約轉正 獲得出戰季後賽資格
勇士隊今天宣布將28歲後衛斯賓瑟（Pat Spencer）的雙向合約轉為正式合約，並以雙向合約簽下G聯盟28歲前鋒基（Braxton Key）。
斯賓瑟本季出賽28場，平均只打7分鐘有2.8分1.4籃板1.3助攻。他曾在1月11日面對溜馬隊的比賽，12投7中攻下17分。如今斯賓瑟與勇士簽下正式合約，獲得季後賽上場的資格，勇士目前34勝28敗，位居西區第6。
斯賓瑟曾是美國大學袋棍球超級巨星，4度入選全美袋棍球最佳陣容，歷史助攻王，得分排歷史第2。2019年他在職業袋棍球聯賽被選為狀元，但最終仍決定打籃球，2021-22賽季加入巫師隊G聯盟球隊，之後轉戰勇士G聯盟球隊至今。
基是2021年落選秀，生涯陸續效力76人、活塞和金塊隊，總共出賽34場，平均上場時間僅7.8分鐘。基本季在快艇G聯盟球隊，共出戰38場，平均有14.8分8.7籃板4.3助攻，還有2.4抄截和1.2阻攻。
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