NBA／取名向喬丹、布萊恩致敬 暴龍菜鳥華特準絕殺魔術
前一場比賽才擋下魔術一哥班凱羅（Paolo Banchero）末節帶動的猛烈反撲取勝的暴龍，今天又在第四節遭到班凱羅單節猛轟21分，不過球隊新秀華特（Ja'Kobe Walter）在比賽槍響前0.5秒卻投進超高難度的絕殺三分球，幫助暴龍以114：113再度險勝魔術，收下2連勝。
儘管本賽季戰績持續在東區末段班，但邁入重建期的暴龍在年輕球員持續成長下，未來表現也備受期待，在近兩場與魔術的二連戰中，暴龍球員也輪番挺身而出。
今天暴龍在上半場打完雖然以5分落後給魔術，不過第三節靠著多點開花的火力單節拉出31：19的攻勢逆轉戰局，但末節魔術一哥班切羅再度接管戰局，他在該節一人就狂轟21分，近兩場比賽第四節合計攻下35分，展現關鍵時刻的大心臟。
不過前場比賽成功擋下魔術的暴龍，今天也再度展現韌性，包括本賽季與球隊簽下雙向合約的勞森（A.J. Lawson）在比賽最後3分鐘連得8分，幫助暴龍在倒數42秒還保有3分領先，儘管班切羅關鍵時刻也連得5分，帶領魔術在比賽最後4.1秒逆轉戰局，但新秀華特在比賽槍響前於對手的貼身防守下，投進超高難度的三分球絕殺，助暴龍最終以1分差距收下對戰魔術的2連勝。
暴龍今天共6人得分上雙，其中巴瑞特（RJ Barrett）攻下21分、8籃板、9助攻全能數據，至於在第四節挺身而出的華特與勞森則分別有17分與13分進帳，靠著這兩名新秀與雙向球員收下比賽勝利。
年僅20歲的華特，他的雙親在為他取名時決定向兩位籃壇傳奇喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）致敬，因為把兒子取名為賈柯比．華特，在高中時期他也曾被評為五星高中生，並在去年選秀會上於首輪第19順位獲得暴龍青睞，談到今天幫助暴龍拿下勝利，他賽後也透露，這是他生涯命中的首顆絕殺進球。
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