NBA／第一次出手就飆進外線！詹姆斯達成生涯5萬分里程

只差1分就能完成史無前例的生涯5萬分，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天第一次出手就達成新里程碑，面對鵜鶘隊的第一節，他8分34秒第一次出手就飆進三分球，成為史上第一位5萬分俱樂部成員。

詹姆斯賽前例行賽得分41837分、季後賽累積8162分，加總是49999分，代表今天只要進球就能達到5萬分里程碑；先發上陣的他一拿到球就能引起球迷鼓噪聲，不過他前幾次都將球傳給隊友，直到開賽3分半才在唐西奇（Luka Doncic）助攻下外線出手，皮球在全場球迷見證下應聲破網，讓40歲的詹姆斯再寫史上第一人紀錄。

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑



Counting regular season & playoffs...



Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz — NBA (@NBA) 2025年3月5日

根據統計，生涯累積得分排名第2的是湖人傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的44149分，和詹姆斯也有將近6千分差距。

詹姆斯本季仍有24.8分，在得分榜還高居13名，2月更有場均29.3分獲得西區的當月最佳球員，這是他生涯第47度獲得這項肯定，也寫下最老球員奪當月最佳球員紀錄。