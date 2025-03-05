NBA／灰熊傑克森腳踝扭傷每周觀察 恐喪失113億超級頂薪資格

灰熊隊明星長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）被診斷出腳踝二級扭傷，無法確定何時回歸，預計會每周觀察狀況。

傑克森本季已出賽59場，平均有22.7分5.8籃板2.1助攻，外帶1.3抄截和1.6阻攻。由於馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因傷報銷，傑克森成為年度最佳防守球員的熱門人選，如今傑克森可能因傷失去競爭資格，他還需要打6場才能達到門檻。

如果傑克森能回歸補足65場，將保有年度最佳陣容或最佳防守球員的獲獎資格，如果獲獎，他就有資格和灰熊簽下5年3.45億美元（約新台幣113億）的超級頂薪延長合約。

傑克森目前的4年1.05億美元將在下賽季結束後到期，如果想滿足65場門檻，傑克森必須在4月4日對陣熱火隊時回歸。