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NBA／柯瑞轟28分又見「晚安」手勢 勇士逆轉尼克背靠背連勝
「背靠背」客場出賽的勇士隊，今天克服最多10分落後劣勢，第三節在當家球星柯瑞（Stephen Curry）單節14分、全場28分外帶9助攻領軍下逆轉勝，以114：102擊敗尼克隊，奪下近8戰的第7勝，柯瑞第四節也擺出招牌的「睡覺」慶祝手勢。
尼克上半場在布朗森（Jalen Brunson）發揮下，第二節最多更曾取得55：45的兩位數領先，半場打完也握有55：47優勢。
柯瑞第三節連罰帶投連拿6分，7分半投進三分球後更助隊打出17：7猛攻，反以64：62反超比數；尼克暫停後布朗森馬上打進追平球，勇士雖有巴特勒連進3球，但尼克節末打出一波8：0攻勢要回領先，勇士靠希爾德（Buddy Hield）最後2秒投進外線，才讓勇士帶著82：81領先進入決勝節。
第三節獨拿14分的柯瑞，第四節持續追加外線，他和桑托斯（Gui Santos）接連外線進球帶出10：0攻勢，柯瑞2分39秒傳出助攻給魯尼（Kevon Looney）籃下灌籃得手後更開心手舞足蹈；柯瑞1分29秒再飆進單場第5記三分球，接續再連兩球助攻給波傑姆斯基（Brandin Podziemski），奠定勝基下也比出「睡覺」慶祝手勢。
上半場只拿8分的柯瑞最終三分球9投5中攻下全隊最高28分，巴特勒（Jimmy Butler）和波傑姆斯基各19分；止住3連敗的尼克以阿努諾比（OG Anunoby）29分最高，布朗森25分。
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