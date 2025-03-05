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NBA／魔術主控薩格斯確定整季報銷 沒有他勝率僅32%
魔術隊主控薩格斯（Jalen Suggs）近日因膝蓋不適決定動刀，如今魔術球團宣布薩格斯賽季報銷。
薩格斯在美國時間1月3日因背痙攣退場，之後只有在1月25日與活塞隊交手時有上場。他近期準備復出時感到膝蓋不適，檢查後決定接受關節鏡手術，切除左膝軟骨碎片。
魔術球團透露，薩格斯接受馬賽克鑲嵌術（Mosaicplasty），手術會移植軟骨修補，薩格斯休養後能完全康復。
薩格斯擁有頂尖防守能力，本季出賽35場，平均得到16.2分4.0籃板3.7助攻。魔術本季沒有薩格斯時，戰績只有9勝19敗（勝率32%）。魔術目前戰績29勝33敗，位居東區第8。
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