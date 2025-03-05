NBA／魔術主控薩格斯確定整季報銷 沒有他勝率僅32%

魔術隊主控薩格斯（Jalen Suggs）近日因膝蓋不適決定動刀，如今魔術球團宣布薩格斯賽季報銷。 薩格斯在美國時間1月3日因背痙攣退場，之後只有在1月25日與活塞隊交手時有上場。他近期準備復出

2025-03-05 10:56