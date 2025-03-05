NBA／賽季報銷感覺糟糕 厄文正向回應：復健已開始

獨行俠隊當家球星厄文（Kyrie Irving）昨天面對國王隊，第一節就傷了左膝，球隊美國時間周二宣布厄文左膝前十字韌帶撕裂，但樂觀表示資深後衛回歸時會「比過去更強大」，厄文也在社群上感謝各界支持，自己會弄力向前，且「復健已經開始了」。

上月剛完成生涯第9度明星賽出賽的厄文，是本季唯一場均超過20分、三分球命中率超過4成且罰球命中率超過9成的球員，這也是他14個NBA賽季來第5度達到如此紀錄，史上高居第2，僅次於勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）。

亮眼表現因傷提前中斷，厄文在個人社群上傳影片，感謝所有人過去24小時給予的支持，且表示已經開啟復健，「想讓你們知道，我OK，我也會持續向前。」他不諱言受傷「感覺很糟」，並不想說謊，「這肯定很痛。」

“It hasn’t been 48 hours since I tore my ACL but the recovery process already started. Mentally, spiritually, emotionally.”



Kyrie on IG live in good spirits ❤️ @KyrieIrving pic.twitter.com/vnAOlVYdJe — Overtime (@overtime) 2025年3月4日

厄文賽季提前結束，對獨行俠也像一記重拳，球隊上月把超級球星唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊，換來的戴維斯（Anthony Davis）只打一場比賽就成傷兵，包括萊夫利（Dereck Lively II）、葛佛（Daniel Gafford）和馬丁（Caleb Martin）目前也在養傷中，昨天除了厄文還在第三節傷了哈迪（Jaden Hardy），處境雪上加霜。

厄文本季場均有24.7分、4.8籃板和4.6助攻，昨天出戰國王前，他過去10場比賽場均出賽時間是聯盟最多的39.3分鐘，這段時間正是唐西奇轉戰湖人後；昨天輸球的獨行俠戰績下滑到32勝30敗，仍排西區第10，但和排名11的太陽隊剩下3場半勝差。