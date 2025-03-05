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NBA／厄文整季報銷 唐西奇暖心喊：你會強勢回歸！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
厄文(左)、唐西奇(右)。 路透
厄文(左)、唐西奇(右)。 路透

獨行俠隊當家球星厄文（Kyrie Irving）昨天比賽遭遇嚴重傷勢，提前離場後診斷出左膝前十字韌帶撕裂，本季確定報銷，消息一出兩位前隊友立刻送上支持，目前正在湖人隊並肩作戰的唐西奇（Luka Doncic）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）雙雙透過社群，祝福厄文未來強勢回歸。

上季和厄文攜手將獨行俠帶進總冠軍戰的唐西奇，先轉傳厄文受傷後仍完成罰球的照片，送加上流淚和禱告的表情符號，當下厄文的傷勢狀況還不明朗；曾和厄文在騎士隊當隊友的詹姆斯，直接在社群發文「送祈禱給厄文」。

最終32歲的厄文診斷出十字韌帶撕裂，本季確定結束，唐西奇再度發文，暖心寫下：「你會強勢回歸我的朋友！」

唐西奇發IG限時動態祝福厄文未來強勢回歸。截圖自唐西奇IG限動
唐西奇發IG限時動態祝福厄文未來強勢回歸。截圖自唐西奇IG限動

唐西奇和厄文上季為獨行俠立下汗馬功勞，上月獨行俠把唐西奇交易到湖人後，厄文曾坦言「想念我的兄弟」，如今獨行俠戰績不振又傷了厄文，狀態持續下探。

Kyrie Irving LeBron James Luka Doncic 獨行俠

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