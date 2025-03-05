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NBA／獨行俠厄文左膝前十字韌帶撕裂 傳賽季面臨報銷

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獨行俠隊厄文。 路透
獨行俠隊厄文。 路透

獨行俠主控厄文（Kyrie Irving）在昨天與國王之戰，於首節就發生與國王中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）對撞的意外，最終他也因為膝蓋傷勢提前退場，而今天凌晨也傳出厄文為左膝前十字韌帶撕裂傷，賽季恐提前報銷。

獨行俠在今年季中交易大限將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）送走後，不僅遭到自家球迷的質疑與反彈，換回的明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）至今還因傷僅出賽一場，讓球隊勝負重任幾乎都壓在厄文一人身上。

而在昨天與國王之戰厄文在首節撞傷膝蓋後，儘管一度面露痛苦表情，但他仍堅持罰完球後才在戴維斯和隊醫的攙扶下退場，最終也未再回到場中，今天凌晨也傳出消息，厄文因為左膝蓋前十字韌帶撕裂傷，賽季面臨報銷，對於獨行俠來說無疑是雪上加霜。

厄文本賽季在唐西奇遭遇傷勢，之後又遭到交易的情況下，可說是一肩扛起球隊，至今繳出平均24.7分、4.6助攻、4.8籃板的亮眼數據，是本賽季唯一達成場均20分加上三分球命中率4成、罰球命中率9成的球員。

厄文 獨行俠

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