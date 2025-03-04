NBA／生涯222次雙十創熱火紀錄 阿德巴約：終於突破了

在今天熱火以16分之差大勝籃網的比賽中，阿德巴約（Bam Adebayo）不僅攻下全隊最高19分15籃板外加5助攻3抄截，更以生涯222次雙十成績打破隊史紀錄。

原本隊史雙十紀錄是由塞克利（Rony Seikaly）所保持的221次，這場比賽他也特別到現場觀看，並且見證歷史。阿德巴約在上半場結束前就搶下10記籃板，順利達成紀錄。

Congrats to the new double-double leader in Heat franchise history, Bam Adebayo!



He passes Rony Seikaly to set the new franchise record of 222 💥 pic.twitter.com/UBdO6DaVaN — NBA (@NBA) 2025年3月4日

「我真的很高興能夠突破紀錄，」阿德巴約賽後表示，「過去3場比賽我都試著打破紀錄，但籃板總是差一點到手，這次終於做到了。而且塞克利剛好就在場，這真的太特別了。」

阿德巴約表示，從他加入熱火的那一刻起，就希望能在這支球隊留下屬於自己的印記。「這對我和我的家人來說意義重大。當我來到邁阿密時，我就想在這裡創造歷史，無論是什麼紀錄都好，能夠成為隊史數據統計的領先者，我感到很幸運。」