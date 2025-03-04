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NBA／76人傷兵接二連三 馬克西重摔在地被攙扶離場

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克西。 法新社
馬克西。 法新社

76人隊本季傷兵不斷，當家球星安比德（Joel Embiid）日前宣布賽季報銷，今天馬克西（Tyrese Maxey）又重摔在地，76人終場也以102：119不敵拓荒者隊。

休賽季重磅加盟的喬治（Paul George）本季因傷打打停停，今天因左腹股溝緊繃缺陣，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也因病缺席。

76人半場打完還領先5分，但第3節馬克西在上籃後重摔在地，躺在地上一陣子後起不來，隨後在隊職員攙扶進休息室。76人第三節崩盤，最終以17分之差輸球。

拓荒者西蒙斯（Anfernee Simons）攻下全場最高的34分，76人則是中鋒佐蒙德（Andre Drummond）拿下25分18籃板表現最佳。

76人明天要作客灰狼主場，總教練諾斯（Nick Nurse）談到馬克西的傷勢，「幾位隊醫都幫他檢查過了，目前來看不算太嚴重，他們說情況可能會在明早有變，但希望不會。他會隨隊前往明尼蘇達，現在狀態是每日觀察。」

76人 Paul George 拓荒者 馬克西

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