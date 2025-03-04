NBA／76人傷兵接二連三 馬克西重摔在地被攙扶離場
76人隊本季傷兵不斷，當家球星安比德（Joel Embiid）日前宣布賽季報銷，今天馬克西（Tyrese Maxey）又重摔在地，76人終場也以102：119不敵拓荒者隊。
休賽季重磅加盟的喬治（Paul George）本季因傷打打停停，今天因左腹股溝緊繃缺陣，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也因病缺席。
76人半場打完還領先5分，但第3節馬克西在上籃後重摔在地，躺在地上一陣子後起不來，隨後在隊職員攙扶進休息室。76人第三節崩盤，最終以17分之差輸球。
拓荒者西蒙斯（Anfernee Simons）攻下全場最高的34分，76人則是中鋒佐蒙德（Andre Drummond）拿下25分18籃板表現最佳。
76人明天要作客灰狼主場，總教練諾斯（Nick Nurse）談到馬克西的傷勢，「幾位隊醫都幫他檢查過了，目前來看不算太嚴重，他們說情況可能會在明早有變，但希望不會。他會隨隊前往明尼蘇達，現在狀態是每日觀察。」
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言