NBA／76人傷兵接二連三 馬克西重摔在地被攙扶離場

76人隊本季傷兵不斷，當家球星安比德（Joel Embiid）日前宣布賽季報銷，今天馬克西（Tyrese Maxey）又重摔在地，76人終場也以102：119不敵拓荒者隊。

休賽季重磅加盟的喬治（Paul George）本季因傷打打停停，今天因左腹股溝緊繃缺陣，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也因病缺席。

76人半場打完還領先5分，但第3節馬克西在上籃後重摔在地，躺在地上一陣子後起不來，隨後在隊職員攙扶進休息室。76人第三節崩盤，最終以17分之差輸球。

Tyrese Maxey, who was already playing through a finger injury, appeared to hurt his back on this play.



Maxey was slow to get up and off the floor, did so with the help of medical staff and went right back to locker room. pic.twitter.com/auTLA8XGip — Erin Grugan (@eringrugan) 2025年3月4日

拓荒者西蒙斯（Anfernee Simons）攻下全場最高的34分，76人則是中鋒佐蒙德（Andre Drummond）拿下25分18籃板表現最佳。

76人明天要作客灰狼主場，總教練諾斯（Nick Nurse）談到馬克西的傷勢，「幾位隊醫都幫他檢查過了，目前來看不算太嚴重，他們說情況可能會在明早有變，但希望不會。他會隨隊前往明尼蘇達，現在狀態是每日觀察。」