NBA／呼籲聯盟重視走步問題 柯爾：每場漏吹5、6次

勇士今天作客黃蜂主場，在第三節時卻爆發勇士主帥柯爾（Steve Kerr）因不滿裁判漏吹走步違例提出抗議，最終遭到吹判技術犯規的狀況，這也讓柯爾在賽後公開呼籲聯盟應該更加重視走步違例的吹判。

勇士今天在客場以18分差距擊敗黃蜂，收下近10場比賽以來的第8勝，不過總教練柯爾卻在三節時因為向裁判抗議未吹判對手走步，遭判技術犯規，讓他賽後對於聯盟和裁判忽略對於走步違例的重視提出質疑，「我不懂為什麼我們聯盟不好好指導裁判吹判走步違例，他們做得很好，工作也很賣力，但我每場比賽幾乎可以發現5至6次走步漏吹。」

柯爾強調，自己跳出來呼籲聯盟重視球員走步問題，並不是要為勇士說話，而是希望整個聯盟能夠一起重視這個問題，尤其他在看了前一場勇士與76人的比賽影片後發現，至少有4次走步沒有被抓出來，「當我在看影片時，發現場邊就像是有一百多個球迷，以及其他站在場邊的教練都在示意走步，每個人都看到了，但我們的聯盟卻沒有教導裁判要看球員的腳步動作。」

柯爾認為，腳步動作對於比賽來說就是個基礎，應該要強制裁判去注意這樣的動作和吹判，「但我們並沒有這樣做，我不明白為什麼，如果我們能夠把這些基礎規範做好，比賽會變得更有趣。」