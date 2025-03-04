NBA／分享巴特勒使用說明書！勇士主帥：8勝1敗不是巧合

勇士隊今天迎接「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）回歸，以119：101輕取黃蜂隊，總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時分享巴特勒的使用說明書。

巴特勒目前在勇士出賽9場，戰績8勝1敗，球隊實力顯著提升。柯爾認為球在流動時，才是巴特勒表現最好的時刻，「如果他能在進攻回合，轉移球3到4次後接到球，他的突破會無法阻擋，並且為隊友創造很多機會。」

柯爾也檢討球隊進攻，「我認為上半場進攻太多是接球後停滯，他沒真正融入比賽，這是我們全隊的責任，必須保持球的流動和節奏。這是仍然在進行的工作，但我喜歡巴特勒的適應力。」

柯爾直呼巴特勒在柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）身邊非常完美，「這一點正在展現出來，自從我們得到他，並讓他進入先發陣容後，戰績是8勝1敗，這可不是巧合。」