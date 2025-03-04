NBA／老鷹神抄球絕殺秀！悲情灰熊苦吞3連敗 總共只輸5分

本季在抄截榜搖搖領先的老鷹大鎖丹尼爾斯（Dyson Daniels），今天在對強敵灰熊的比賽中再度展現「神偷」威力！丹尼爾斯在最後時刻精準出手抄掉貝恩（Desmond Bane）的球，隨後勒佛特（Caris LeVert）快攻推進在終場前完成上籃演出驚天絕殺秀，以132比130氣走灰熊。

DYSON DANIELS

CARIS LEVERT

HAWKS WIN pic.twitter.com/kKBq3zzxwy — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2025年3月4日

灰熊近期主場苦吞3連敗，過程更是十分悲情，面對尼克被阿努諾比（OG Anunoby）砍進致勝三分球、對上馬刺又被福克斯（De'Aaron Fox）轟進致命跳投；今天則是被老鷹關鍵抄球上籃逆轉。3場比賽一共只輸了5分，目前排名也落到西區第4。

老鷹上半場取得領先優勢，但貝恩第三節獨拿18分，帶動灰熊單節豪取42分，反而帶著7分領先進入決勝期；灰熊第四節初一度拉開13分差，沒想到替補的勒佛特突然殺出攻下16分，逐步追平比分，最後更是一舉絕殺對手。

在兩大戰將傑克森（Jaren Jackson Jr.）和莫蘭特（Ja Morant）都缺席的情況下，貝恩拿下35分10籃板10助攻，完成生涯首次大三元，不過最後雙方平手時刻，貝恩操刀最後一擊卻是以失誤收場，直接導致戰局翻盤，也讓他的紀錄之夜留下遺憾。

勒佛特全場19投11中得到25分5助攻3抄截，狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）展現高效率，13投11中得到27分4抄截，歐康古（Onyeka Okongwu）16分12籃板，丹尼爾斯14分7助攻3籃板3抄截。楊恩（Trae Young）雖送出15次助攻，但17投僅5中，沒有命中三分球，得到12分。