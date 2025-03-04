快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／亞歷山大本季第4場50+分 雷霆退火箭奪第50勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷霆SGA再打出問鼎年度MVP的身手，面對火箭隊狂轟51分。 路透
雷霆SGA再打出問鼎年度MVP的身手，面對火箭隊狂轟51分。 路透

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天再打出問鼎年度MVP的身手，面對火箭隊狂轟51分，率隊下半場擺脫糾纏，以137：128迎接本季第50勝。

亞歷山大全場30投18中，包括三分球9投5中，加上10罰全把握，收穫本季第4場超過50分紀錄，另有7助攻、5籃板和1抄截；根據統計，本季還沒有其他球員有過至少2場單場「50分+」，亞歷山大不但已累積4場，且都是美國時間今年1月22日後發生。

不只亞歷山大火力全開，雷霆還有威廉斯（Jalen Williams）外圍開砲，他三分球5投4中挹注24分，助雷霆第三節打出39：27攻勢，將半場打完的1分領先擴大到13分；第四節火箭一度追到106：112，但威廉斯進球後隊友多特（Luguentz Dort）再連飆2記三分彈，一波8：0攻勢澆熄火箭反撲氣燄，最終雷霆就以9分差迎接4連勝。

火箭去年選秀會挑中的「探花」謝普得（Reed Sheppard）今天首度先發上陣就攻下生涯新高25分，惠特摩（Cam Whitmore）也有全隊最高27分表現，但在當家中鋒森根（Alperen Sengun）背部不適下仍吞下2連敗。

延伸閱讀

NBA／雷霆馬刺爆發肢體衝突 3球員被吹出場

NBA／最佳第六人將拒絕執行下季合約 傳灰狼可能重新續簽

NBA／愛德華怒賞SGA關鍵火鍋 灰狼24分落後逆轉雷霆

NBA／上半場就領先爵士21分 亞歷山大率雷霆奪第45勝

相關新聞

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

交易掉當家球星唐西奇（Luka Doncic）後的獨行俠可說是諸事不順，今天對國王一戰，得分核心厄文（Kyrie Irving）在一次突破中左膝扭傷倒地，當下表情十分痛苦；秉持著他崇敬的「曼巴精神」，

NBA／亞歷山大本季第4場50+分 雷霆退火箭奪第50勝

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天再打出問鼎年度MVP的身手，面對火箭隊他狂轟...

NBA／巴特勒回歸、柯瑞傳10助攻 勇士賞黃蜂7連敗

前一戰碰76人隊終止連勝的勇士隊，今天迎接「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）回歸馬上收下勝場，當家球星柯瑞（S...

NBA／國王沙波尼斯左腿筋1級拉傷 一周後重新評估

先前對火箭一戰不慎受傷的沙波尼斯（Domantas Sabonis），經診斷後為左腿筋1級拉傷，處於無限期缺陣狀態。目前消息指出，沙波尼斯會在一周後重新評估傷勢。 沙波尼斯本季場均可以得到19.

NBA／送走唐西奇還提高票價！獨行俠「神操作」被罵翻

上月先把當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊，獨行俠隊今天又出現爭議，球團宣布下個賽季的季票將調漲價格，...

NBA／破壞力最強雙人舞！「字母哥」談與里拉德化學效應

在昨天以15分之差擊敗獨行俠後，公鹿取得近7場比賽中的第6勝，戰績來到34勝25敗，仍居東區第4。 「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）此戰攻下29分9籃板9助攻，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。