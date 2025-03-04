聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／獨行俠噩耗！厄文左膝扭傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP
交易掉當家球星唐西奇（Luka Doncic）後的獨行俠可說是諸事不順，今天對國王一戰，得分核心厄文（Kyrie Irving）在一次突破中左膝扭傷倒地，當下表情十分痛苦；秉持著他崇敬的「曼巴精神」，厄文堅持罰完球後，才在戴維斯（Anthony Davis）的攙扶下退場，傷勢情況仍待後續檢查。
獨行俠球團隨後宣佈，厄文此戰將不會回歸，主場球迷在他罰球時也高呼「MVP」，不僅為厄文的奮戰精神致敬，也祈禱他的傷勢無礙。
獨行俠無預警送走唐西奇可說是引爆震撼彈，而交易來的戴維斯首戰打完就因左內收肌拉傷，要缺席一段時間，此外包括葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）、華盛頓（P.J. Washington）等主力長人都在傷兵名單。
為了填補禁區缺口，獨行俠日前決定和2021年首輪新秀瓊斯（Kai Jones）簽下雙向合約。
在厄文的帶領下，風暴不斷的獨行俠先前10戰仍有6勝4敗的表現，勉強還能撐住西區第10名席次，如今在厄文傷勢陰影下，剩餘賽事恐怕要面臨不小的挑戰。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言