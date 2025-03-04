NBA／獨行俠噩耗！厄文左膝扭傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

交易掉當家球星唐西奇（Luka Doncic）後的獨行俠可說是諸事不順，今天對國王一戰，得分核心厄文（Kyrie Irving）在一次突破中左膝扭傷倒地，當下表情十分痛苦；秉持著他崇敬的「曼巴精神」，厄文堅持罰完球後，才在戴維斯（Anthony Davis）的攙扶下退場，傷勢情況仍待後續檢查。

Kyrie Irving called for the trainer after suffering an apparent leg injury on this play.



Hope he's alright 🙏pic.twitter.com/E9t4Vx18Sc — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年3月4日

獨行俠球團隨後宣佈，厄文此戰將不會回歸，主場球迷在他罰球時也高呼「MVP」，不僅為厄文的奮戰精神致敬，也祈禱他的傷勢無礙。

厄文展現曼巴精神，堅持罰完球後才退場。 美聯社

Kyrie Irving was clearly in pain with a leg injury but refused to leave the court before he shot two free throws — similar to his mentor Kobe Bryant.



Anthony Davis was among those who helped Irving off the court and into the locker room.



Dallas Mavericks fans chant “MVP!” pic.twitter.com/70lSWNnma6 — Grant Afseth (@GrantAfseth) 2025年3月4日

獨行俠無預警送走唐西奇可說是引爆震撼彈，而交易來的戴維斯首戰打完就因左內收肌拉傷，要缺席一段時間，此外包括葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）、華盛頓（P.J. Washington）等主力長人都在傷兵名單。

厄文在戴維斯攙扶下退場。 路透社

Kyrie Irving is the definition of strength 🙏🏼#MFFL pic.twitter.com/J8DMb1BkYi — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2025年3月4日

為了填補禁區缺口，獨行俠日前決定和2021年首輪新秀瓊斯（Kai Jones）簽下雙向合約。

在厄文的帶領下，風暴不斷的獨行俠先前10戰仍有6勝4敗的表現，勉強還能撐住西區第10名席次，如今在厄文傷勢陰影下，剩餘賽事恐怕要面臨不小的挑戰。