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NBA／國王沙波尼斯左腿筋1級拉傷 一周後重新評估
先前對火箭一戰不慎受傷的沙波尼斯（Domantas Sabonis），經診斷後為左腿筋1級拉傷，處於無限期缺陣狀態。目前消息指出，沙波尼斯會在一周後重新評估傷勢。
沙波尼斯本季場均可以得到19.5分14.1籃板6.2助攻，投籃命中率59.6%，三分球命中率43.2%，少了這位核心大將，如同總教練克里斯蒂（Doug Christie）所言，其他人都必須想辦法填補這些數據空缺。
眼前對國王稍微慶幸的是，球隊在季中交易先換來了沙波尼斯的立陶宛同胞瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），同時也緊急開出10天合約給昔日效力過的長人拉西比耶（Skal Labissiere）
國王在季中交易前後一段時間8戰僅拿2勝，排名一度跌出10名外，但近期強勢反彈，8場比賽拿下6勝，排名回到西區第9，落後勇士、快艇和灰狼0.5場勝差。
季中加盟國王的拉文（Zach LaVine）上周以場均28分5.7籃板的表現幫助國王3連勝，這讓他生涯首度取得單周最佳球員；東區單周最佳球員則是由布朗森（Jalen Brunson）所獲得。
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