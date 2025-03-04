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NBA／送走唐西奇還提高票價！獨行俠「神操作」被罵翻

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇(左)。 路透
唐西奇(左)。 路透

上月先把當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊，獨行俠隊今天又出現爭議，球團宣布下個賽季的季票將調漲價格，原因是「對球隊和球迷的持續投資」，消息一出讓球迷罵翻。

獨行俠表示，下季的季票將平均調漲8.61%，球團還表示儘管價格調整，持整季季票的球迷相較次級市場的票價，仍可節省15％到23％。

根據獨行俠新公告的季票價格，包含高級座位和球場區座位的俱樂部通行層價格將調漲超過10％，部分露台層票價將從每場20美金漲到24美金。球團還表示，約有4200個座位每場票價仍低於40美金。

獨行俠送走當家球星卻調高票價的「神操作」一公佈就引起球迷撻伐，有球迷批評獨行俠的新老闆「讓人厭惡」，另有球迷稱「沒看過比這更糟糕的公關災難」；球團聲稱漲價是對球迷和球團的投資也讓球迷十分不滿，有球迷嗆「想提升球迷參與度是擁有世界排名前4的球員」，也有球迷直白說，獨行俠目前處境卻有如此聲明根本是「搞笑」。

自從獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）2023年將多數股權出售，讓經營拉斯維加斯金沙賭場公司的艾德森（Miriam Adelson）家族擁有獨行俠經營權，球團已經連兩年調整票價，去年許多票價就有1成的漲幅。

Luka Doncic 湖人 獨行俠

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