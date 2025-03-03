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NBA／打出本季代表作仍輸湖人 雷納德不想談個人數據

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷納德(左)。 美聯社
雷納德(左)。 美聯社

快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）今天打出右膝動刀回歸後的代表作，但出賽40分鐘、拿33分和10籃板雖都寫下本季新高，球隊仍以102：108敗給湖人隊，明星賽後的6場比賽吞下5敗，讓雷納德喊個人數據非重點，球隊必須表現更好。

「就是要變得更好，這無關乎個人榮譽，我們要團隊的勝利。我想我已經說過了，我們要限制住我們的失誤，也希望之後球能落到我們這。」雷納德說。

快艇連兩場和湖人上演「洛城內戰」，首節還咬住分數，但第二節最後7分35秒1分未得，半場落後13分、第三節更一度落後21分，僅管雷納德第四節獨拿10分讓球隊看到逆轉曙光，但他最後1分40秒投進三分球、助隊將比數追到5分差後，快艇再度陷入得分乾旱，1分未得下讓湖人迎接6連勝。

輸球後的快艇戰績32勝28敗仍排西區第6，但和勇士隊及灰狼隊已經沒有勝差，和緊追在後的國王隊和獨行俠隊也只有半場差距，不想打附加賽勢必要提升戰績。

「就是繼續努力，要專注在每一場比賽，試著減少我們的失誤。」雷納德總結說。

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