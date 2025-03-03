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NBA／太陽22失誤送灰狼40分 杜蘭特說重話：讓球迷和自己尷尬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特(右)與愛德華。 法新社
杜蘭特(右)與愛德華。 法新社

半場打完還握有領先的太陽隊，今天最終結果卻是在主場以98：116敗給灰狼隊，苦吞近14場比賽的第11敗，讓當家球星杜蘭特（Kevin Durant）都形容，球隊沒能打出該有的水準，表現不但讓球迷「尷尬」，對自身也說不過去。

太陽本季組成杜蘭特、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）的「三巨頭」陣容，開季也打出8勝1敗的亮眼表現，不料從美國時間去年11月13日開始，太陽51場比賽只有20勝，今天在輸球後28勝33敗的戰績落後西區第10的獨行俠隊4場勝差，別說季後賽門票，連打附加賽都拉警報。

攻下全隊最高26分的杜蘭特說：「我們的表現根本沒達到我們的水準，我們的內容讓球迷尷尬，讓自己也尷尬，我希望我們能做得更好。」

例行賽只剩下21場，太陽教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）不諱言，球隊都意識到目前的排名和處境，「我們必須採取些措施來改變它。」

太陽去年打進季後賽，但第一輪就被灰狼直落4「橫掃」，本季和灰狼例行賽3度碰頭又全部吞敗，杜蘭特坦言當逆境來襲時球隊無法打得堅定，「這很難處理。」

今天太陽就出現平本季最多的22失誤，因失誤還失掉本季新高40分，其中「三巨頭」合計就出現14失誤；杜蘭特還提到，對手並沒在籃板上有特別表現，太陽總籃板還以57：35大勝灰狼，但卻自己失誤送機會給對方，「這是我們為何輸球，失誤丟掉40分，很難克服這一點。」

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