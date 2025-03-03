NBA／湖人交易後攻守強勢直衝西區第2 主帥：唐西奇太棒了

洛杉磯湖人今天主場迎戰快艇，儘管詹姆斯（LeBron James）命中率不佳，但唐西奇（Luka Doncic）攻下29分、9助攻，以及替補上場的肯奈特（Dalton Knecht）挹注19分，終場就以108比102拿下6連勝，排名上升到西區第2。

湖人相隔2天主場再戰洛杉磯快艇，半場結束以56比43取得雙位數領先；第3節結束前2分20秒，湖人一度取得86比66的20分優勢，但此時唐西奇下場休息後，反被快艇打出22比7的攻勢縮小差距。

終場前1分40秒，快艇靠著雷納德（Kawhi Leonard）飆進三分球後，將分數縮小到102比107，只可惜接下來快艇團隊6次出手都沒進，只能吞下近6戰的第5敗，雷納德今天攻下本季新高的33分。

本季快艇得分王鮑威爾（Norman Powell）好不容易從膝傷復出，但首節拿了4分之後，又因為右腳阿基里斯腱酸痛而退賽。

湖人雖然少了2大先發主力里夫斯（Austin Reaves）、八村壘，但團隊戰力依舊出色，儘管詹姆斯全場17投6中僅拿17分還出現8次失誤，但歷經交易風波的菜鳥肯奈特轟進5記三分球、全場19分進帳。「這說明了我們球隊陣容有多深厚。就像我先前所說的那樣，總有人挺身而出。例行賽82場，受傷是比賽的一部分，下一個人必須站出來做好自己的分內之事。」芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）談到兩位先發缺陣猶能連勝。

根據ESPN報導，詹姆斯今年拿下17分後，在NBA生涯（例行賽與季後賽）累積總和4萬9999分，距離5萬分的史上第1人就剩下1分之差；而今天這場勝利，也是詹姆斯生涯的第1000勝。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後受訪時表示，「儘管今晚球隊的執行力不太夠，但大家都很努力拚戰求勝，唐西奇表現太棒了，他的鬥志為今晚賽事定調，而肯奈特的交易風波早已過去，他在許多細節上做得很棒。」

唐西奇加入湖人之後，球隊排名衝上西區第2，猶記得湖人去年12月17日還排在西區第10名，如今可說是大躍進；這也是他們自2021年3月以來首度打到西區第2名席次，完全展現問鼎總冠軍的強大氣勢。