NBA／火箭之後首見！騎士單季三度10連勝 史上第7隊

騎士隊今日以133-129逆轉擊敗波特蘭拓荒者，締造本季第三次至少10場連勝，成為NBA歷史上第7支單季3度達成10連勝的球隊。據統計，上一支達成此壯舉的球隊是2017-18年賽季的休士頓火箭。

.@NBA teams with 3 separate 10+ game win streaks in a single season:



2024-25 CLEVELAND CAVALIERS

2017-18 Houston Rockets

2011-12 San Antonio Spurs

2006-07 Dallas Mavericks

1999-00 Los Angeles Lakers

1980-81 Philadelphia 76ers

1970-71 Milwaukee Bucks



via @EliasSports https://t.co/xb6Hv5v6i4 — Cavs Notes (@CavsNotes) 2025年3月2日

本場比賽，騎士在第三節一度落後18分，但最終展現驚人韌性，在延長賽完成逆襲，並成為本賽季首支達成50勝的球隊。新援杭特（De’Andre Hunter）成為致勝功臣，全場攻下32分，並在延長賽剩下30秒時投進致勝三分球，幫助騎士收下10連勝。

「這是一場艱難的比賽，但我們一直保持戰鬥精神，」杭特表示。「無論比賽如何進行，我們都相信自己能夠逆轉。」

即便明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）因輪休缺席，騎士仍展現強大團隊戰力，傑洛米（Ty Jerome）貢獻25分，莫布里（Evan Mobley）則攻下20分，幫助球隊在近15場比賽中拿下第14勝。

Final Numbers:



De’Andre Hunter: 32 PTS, 5 3FG, 7 REB@tyjerome_: 25 PTS, 5 REB, 6 AST, 6 STL@evanmobley: 20 PTS, 8 REB, 1 BLK



Max Strus: 14 PTS (all in 2H & OT), 4 3FG, 8 REB@dariusgarland22: 13 PTS, 7 AST@_bigjayy_: 12 PTS, 10 REB, 2 BLK https://t.co/jns9OUGaUi — Cavs Notes (@CavsNotes) 2025年3月2日

拓荒者方面，阿夫迪賈（Deni Avdija）表現出色，攻下30分、12籃板、10助攻，完成生涯首次大三元，西蒙斯（Anfernee Simons）則貢獻27分，但最終無力阻擋騎士的逆轉攻勢。

本季騎士隊三度達成10連勝，展現強勁競爭力。他們先是在開季豪取16連勝（10月23日至11月17日），接著在12月20日至1月9日再度締造12連勝，如今又開啟一波10連勝，持續刷新隊史紀錄。此外，騎士更成為史​​上第12支賽季前60場贏得50勝的球隊。

目前騎士戰績50勝，並以28勝4敗的主場表現展現驚人主場優勢。隨著賽季進入最後階段，騎士的表現已經足夠讓聯盟其他球隊警惕，即使在落後的情況下，他們仍具備強大逆轉能力，為季後賽之路奠定穩固基礎。