NBA／雷霆多特爆發衝突被趕出場 隊友笑：年度衝撞第一隊

雷霆隊今日以146比132擊敗馬刺，然而比賽過程中爆發衝突，最終多名球員遭到驅逐。衝突起因於馬刺前鋒夏帕尼（Julian Champagnie）在進攻時揮肘試圖擺脫雷霆前鋒K.威廉斯（Kenrich Williams），其中一肘疑似擊中或接近威廉斯，引發後者不滿，雙方隨即發生口角並發生肢體對峙。

隨後，兩隊球員迅速介入，場面陷入混亂，雷霆前鋒多特（Luguentz Dort）與馬刺前鋒索漢（Jeremy Sochan）更是在拉扯球衣的同時互噴垃圾話，好在場面並未進一步升級，未見球員動手或受傷。

經過裁判回看影片後，威廉斯、夏帕尼與多特均被吹判技術犯規並驅逐出場，索漢則吃下一次技術犯規，但仍被允許繼續比賽。

在賽後接受訪談時，雷霆球員J.威廉斯（Jalen Williams）還以輕鬆的語氣問道：「我們剛剛有發生衝突嗎？」隨後他表示這場混戰使得球隊重新聚焦，明白什麼才是最重要的。他甚至還在社群發文，貼出多特在休息室的照片，開玩笑地稱他為「年度衝撞防守一隊」。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）則指出，雷霆不是一向不太會做出報復性動作，雖然他們本季得到的罰球次數相對較低，「但這次我們反擊了。我們本季的罰球數遠遠少於對手，球員們長期累積了不少怨氣。最終，他們忍無可忍。」

戴格諾強調：「我們必須保持冷靜，不能讓這種事情導致球隊在關鍵比賽中失去輪替球員。我們過去長時間都做得很好，但這場比賽的情緒積累，終於導致這次的爆發。」

夏帕尼（右）與威廉斯。 美聯社

馬刺陣中衝突主角之一的索漢賽後也帶著微笑表示：「在我灌籃之後，看到大家都擠在同一個地方，所以我也跟上去看看。這場比賽有點推擠，但我覺得這其實沒什麼，大家只是稍微動作大了一點。」

代理總教練強森（Mitch Johnson）則說，他對這次衝突的起因並不確定，但他強調：「當球員打得有侵略性時，有時候會有意外的肘擊或碰撞。從場面來看，K.威廉斯的防守非常積極，而夏帕尼則是在試圖掙脫。我不知道這是否構成進攻犯規，也不確定這種碰撞的界線該劃在哪裡。」

這類衝突在長達82場的賽季中偶爾難以避免，當競爭情緒高漲時，場上摩擦時有發生。近年來NBA對此類事件的處罰逐漸趨嚴，以確保衝突不會升級至更嚴重的程度。目前所有球員均未受傷，但聯盟是否會進一步祭出罰款仍有待觀察。

Chaos in San Antonio! Spurs and #ThunderUp bringing the heat—four techs, three ejections, and plenty of Jersey grabs. Buckle up! #PorVida pic.twitter.com/MsAKiUsHaZ — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) 2025年3月3日

隨後，兩隊球員迅速介入，場面陷入混亂，雷霆前鋒多特（Luguentz Dort）與馬刺前鋒索漢（Jeremy Sochan）更是在拉扯球衣的同時互噴垃圾話，好在場面並未進一步升級，未見球員動手或受傷。經過裁判回看影片後，威廉斯、夏帕尼與多特均被吹判技術犯規並驅逐出場，索漢則吃下一次技術犯規，但仍被允許繼續比賽。

這類衝突在長達82場的賽季中偶爾難以避免，當競爭情緒高漲時，場上摩擦時有發生。近年來NBA對此類事件的處罰逐漸趨嚴，以確保衝突不會升級至更嚴重的程度。目前所有球員均未受傷，但聯盟是否會進一步祭出罰款仍有待觀察。