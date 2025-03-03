NBA／加盟騎士後還沒輸過！杭特攻守融入完美補強

克里夫蘭騎士靠著杭特（De'Andre Hunter）飆進致勝三分，在延長賽以133比129擊敗波特蘭拓荒者，不僅延續10連勝氣勢，更成為本季首支達到50勝的球隊。

在當家球星米契爾（Donovan Mitchell）缺陣的情況下，騎士今天在主場迎戰勝率不到5成的拓荒者，沒想到開局即陷入苦戰，甚至一度落後達18分，不過騎士從第三節後段開始急起直追，尤其第四節團隊單節轟進40分，順利扳平比分，讓雙方必須在延長賽一較高下。

進入延長賽後，騎士前鋒杭特延續火燙手感，不僅單節貢獻9分，還在終場前31秒飆進致勝三分彈，幫助球隊以4分之差再度上演逆轉勝，讓騎士摘下近期10連勝，同時成為本季NBA首支達到50勝球隊。

交易大限前改披騎士戰袍的杭特，此役在米契爾高掛免戰牌下，以先發之姿上陣，而且近乎完美補足得分空缺，攻下全場最高32分，包含5記三分球，這是他生涯第3次至少拿到30分，也是加盟騎士後的單場最高得分。他在賽後接受媒體聯訪時謙虛表示，自己只是投進一些空檔投籃，並試著衝擊籃框，藉以製造犯規。

騎士能在季中交易順利收下杭特，也被視為重要的一次補強。反映在戰績上更是如此，自從杭特加入後，騎士取得9勝0敗的成績，其中他有出賽時，是8戰全勝。這8場比賽，杭特場均攻下16分，投籃命中率52.0%，三分命中率高達59.5%，效率十分驚人。