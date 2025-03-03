快訊

新任食藥署長遭藥界反彈 姜至剛：醫藥本就一家

否認找人架走退休師 傅崐萁還原現場控「葉霸」是深綠

00929配息金額維持0.05元 年化配息率約3.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／加盟騎士後還沒輸過！杭特攻守融入完美補強

中央社／ 台北3日電
杭特(左)轉戰騎士之後，還沒嚐過輸球滋味。 法新社
杭特(左)轉戰騎士之後，還沒嚐過輸球滋味。 法新社

克里夫蘭騎士靠著杭特（De'Andre Hunter）飆進致勝三分，在延長賽以133比129擊敗波特蘭拓荒者，不僅延續10連勝氣勢，更成為本季首支達到50勝的球隊。

在當家球星米契爾（Donovan Mitchell）缺陣的情況下，騎士今天在主場迎戰勝率不到5成的拓荒者，沒想到開局即陷入苦戰，甚至一度落後達18分，不過騎士從第三節後段開始急起直追，尤其第四節團隊單節轟進40分，順利扳平比分，讓雙方必須在延長賽一較高下。

進入延長賽後，騎士前鋒杭特延續火燙手感，不僅單節貢獻9分，還在終場前31秒飆進致勝三分彈，幫助球隊以4分之差再度上演逆轉勝，讓騎士摘下近期10連勝，同時成為本季NBA首支達到50勝球隊。

交易大限前改披騎士戰袍的杭特，此役在米契爾高掛免戰牌下，以先發之姿上陣，而且近乎完美補足得分空缺，攻下全場最高32分，包含5記三分球，這是他生涯第3次至少拿到30分，也是加盟騎士後的單場最高得分。他在賽後接受媒體聯訪時謙虛表示，自己只是投進一些空檔投籃，並試著衝擊籃框，藉以製造犯規。

騎士能在季中交易順利收下杭特，也被視為重要的一次補強。反映在戰績上更是如此，自從杭特加入後，騎士取得9勝0敗的成績，其中他有出賽時，是8戰全勝。這8場比賽，杭特場均攻下16分，投籃命中率52.0%，三分命中率高達59.5%，效率十分驚人。

延伸閱讀

NBA／米契爾輪休照拿第50勝！騎士延長賽退拓荒者奪10連勝

NBA／和熱火上月分手 巴特勒被控沒付邁阿密豪宅房租

NBA／里夫斯MRI檢查傷勢沒太嚴重 列每日觀察名單

NBA／獨行俠棄將狂轟新高44分 總管交易眼光再被質疑

相關新聞

NBA／詹皇生涯5萬分差1分！湖人奪6連勝搶進西區第2

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）生涯5萬分再進一步，他在面對快艇隊的「洛城內戰」攻下17分，只...

NBA／太陽22失誤送灰狼40分 杜蘭特說重話：讓球迷和自己尷尬

半場打完還握有領先的太陽隊，今天最終結果卻是在主場以98：116敗給灰狼隊，苦吞近14場比賽的第11敗，讓當家球星杜蘭特...

NBA／加盟騎士後還沒輸過！杭特攻守融入完美補強

克里夫蘭騎士靠著杭特（De'Andre Hunter）飆進致勝三分，在延長賽以133比129擊敗波特蘭拓荒者，不僅延續10連勝氣勢，更成為本季首支達到50勝的球隊。

NBA／魔術再遭傷病打擊！薩格斯左膝動刀 何時復出未知

奧蘭多魔術隊季後賽競爭進入關鍵時刻，卻再次遭受重創，主控薩格斯（Jalen Suggs）將接受左膝關節鏡手術，藉此移除軟骨碎片，目前尚無明確的復出時間表，意味著賽季將提前宣告報銷。 Orland

NBA／莫雷豪賭大翻車？安比德報銷、喬治低迷 76人陷危機

費城76人賽季初被視為奪冠熱門之一，然而現實卻狠狠打臉所有樂觀預測。當初球隊總管莫雷（Daryl Morey）大膽押注休賽季改造，簽下喬治（Paul George）並重塑陣容，結果現在卻陷入崩潰邊緣。

NBA／雷霆馬刺爆發肢體衝突 3球員被吹出場

雷霆隊今天在威廉斯（Jalen Williams）生涯新高41分、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexande...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。