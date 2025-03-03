NBA／破壞力最強雙人舞！「字母哥」談與里拉德化學效應

在昨天以15分之差擊敗獨行俠後，公鹿取得近7場比賽中的第6勝，戰績來到34勝25敗，仍居東區第4。

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）此戰攻下29分9籃板9助攻，里拉德（Damian Lillard）則貢獻28分，兩人之間的化學效應也是漸入佳境。安戴托昆波特別強調了他與里拉德之間的默契，認為兩人的配合正在發揮關鍵影響力。

公鹿在這場比賽中再度展現強大火力，當球隊得分突破120分時，戰績來到21勝1敗。「我們必須相互配合，這是我們的優勢。」

Giannis & Dame combine for 57 PTS to lift Milwaukee on the road in Dallas!



Giannis: 29 PTS, 9 REB, 9 AST, 2 BLK

Dame: 28 PTS, 6 REB, 6 AST, 2 STL



The @Bucks are 4th in the East and have won 6 of their last 7 👀 pic.twitter.com/64WD11Sbl1 — NBA (@NBA) 2025年3月2日

「總教練瑞佛斯（Doc Rivers）一直在要求我們必須更多地相互配合，因為我們都是球場上的威脅，」安戴托昆波進一步解釋，「防守球員會擔心里拉德從掩護後起手三分，他們也會擔心我快速切入禁區攻擊籃框。而當我掩護後順下，里拉德能把球高拋給我，或者如果對方防守提前補位，他也能將球分到外圍，讓隊友投空檔三分。現在我們越來越懂得如何利用這種兩人組合的威力。」

安戴托昆波表示，「比賽進入最後五分鐘時，里拉德會對我說：『來找我，現在是我們兩個人的時間。』或者他會告訴我：『到低位單打，如果他們包夾，我就在這裡等著。』我們彼此溝通，知道何時該接管比賽。」

「有時候效果會很好，有時候可能沒辦法奏效，但我們願意去嘗試，並且一直在這樣做。我們不只是最近幾場才這樣配合，而是整個賽季都在努力。只是最近幾場比賽，我們能用這種方式終結比賽，這是很大的進步。」

目前，安戴托昆波與里拉德場均合計能攻下56.3分、16.7籃板與13.1助攻，是全聯盟最具破壞力的雙人組合之一。倘若兩人之間的搭配持續升溫，勢必會成為所有對手最頭痛的存在。