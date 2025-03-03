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NBA／交易巴特勒重回競爭行列？退役名將看好勇士闖進西決

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴特勒在場釋放了不少柯瑞所面臨的壓力。 歐新社
巴特勒在場釋放了不少柯瑞所面臨的壓力。 歐新社

金州勇士隊在交易截止日前換來明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）後，近9場比賽取得7勝，表現明顯回暖，甚至有望衝進西區前6名，直接奪下季後賽門票。對此，前NBA球員蓋伊（Rudy Gay）在《ESPN》節目《Get Up》中表示，他相信這支勇士有機會闖進西區決賽。

「是的，我相信他們能打進西區決賽，我認為這對勇士來說是可能的。」蓋伊在節目中直言。他特別點出勇士的改變，認為巴特勒的到來為球隊帶來更大的防守彈性，讓柯瑞（Stephen Curry）能夠在場上更自在地發揮。他舉例，柯瑞在交易後對陣魔術時狂砍56分，便是巴特勒影響球隊的最佳證明。

「巴特勒的加入讓勇士在防守端更具韌性，他能分擔柯瑞的壓力，讓柯瑞能專注於自己最擅長的事情。此外，勇士還有格林（Draymond Green），他是聯盟最頂級的防守者之一，已經維持這樣的水準很長一段時間。在這種情況下，柯瑞能夠更加專注於進攻，而巴特勒不只是防守專家，他也能創造進攻機會，吸引防守包夾並找到隊友的空檔。」

自加盟勇士後，巴特勒在8場比賽中場均貢獻16.4分、5.8籃板和5.6助攻，勇士在他上場時拿下7勝1敗，戰績和攻守兩端的表現顯著提升。蓋伊認為，勇士在交易後重回競爭行列並非偶然，而是這筆交易確實為球隊提供了前進季後賽的動力。「他們的競爭力是真的回來了，我不會感到意外，如果他們真的一路打進西區決賽。」蓋伊說。

Draymond Green Jimmy Butler Rudy Gay Stephen Curry 勇士

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