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NBA／魔術再遭傷病打擊！薩格斯左膝動刀 何時復出未知

聯合新聞網／ 綜合外電報導
薩格斯。 路透社
薩格斯。 路透社

奧蘭多魔術隊季後賽競爭進入關鍵時刻，卻再次遭受重創，主控薩格斯（Jalen Suggs）將接受左膝關節鏡手術，藉此移除軟骨碎片，目前尚無明確的復出時間表，意味著賽季將提前宣告報銷。

魔術上週五已宣布薩格斯因傷將無限期缺陣，週日則進一步確認他將動手術，球隊表示，薩格斯預計能夠完全康復，但復健進度將決定他的回歸時間。本季薩格斯僅出賽35場，因各種傷勢缺席多場比賽，包括背傷、左大腿傷勢，並在復健過程中發現膝蓋不適，進一步檢查後確認受傷部位位於股骨遠端的髕骨滑車溝。

本季薩格斯場均貢獻16.2分、4籃板、3.7助攻和1.5抄截，表現穩定。然而魔術本季傷兵滿營，核心球員接連倒下，班凱羅（Paolo Banchero）與華格納（Franz Wagner）先後因斜肌受傷缺席，替補中鋒華格納（Moritz Wagner）更是在去年12月因ACL撕裂賽季報銷。受到如此嚴重的傷病影響，魔術三位核心班凱羅、華格納與薩格斯本季僅合體出賽6場。

目前魔術戰績29勝32敗，排名東區第八，但近4場比賽吞下3敗，季後賽前景也變得更加艱難。球隊將在週日迎戰多倫多暴龍，試圖穩住排名，在傷兵潮中繼續為季後賽門票奮戰。

魔術

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