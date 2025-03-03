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NBA／莫雷豪賭大翻車？安比德報銷、喬治低迷 76人陷危機

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安比德（左）與喬治。 美聯社
安比德（左）與喬治。 美聯社

費城76人賽季初被視為奪冠熱門之一，然而現實卻狠狠打臉所有樂觀預測。當初球隊總管莫雷（Daryl Morey）大膽押注休賽季改造，簽下喬治（Paul George）並重塑陣容，結果現在卻陷入崩潰邊緣。

週五，球隊宣布安比德（Joel Embiid）將因左膝問題整季報銷，徹底粉碎了76人本季的最後一絲希望。「球隊與專家們評估後決定，安比德不適合出賽，他將專注於治療與復健，確保長遠健康與表現。」球隊聲明寫道。

這樣的結果無疑讓莫雷的豪賭成為徹底失敗的案例。當初他以四年2.12億美元簽下喬治，認為這筆交易能讓76人衝擊冠軍。然而喬治在費城的表現卻遠未達標，本季場均僅16.1分，且狀態低迷，甚至在個人Podcast中透露自己要「專注調整身心狀態」，引發外界對他身體狀況的擔憂。

如今，76人以20勝38敗的戰績深陷東區後段班，不僅連附加賽門票都搖搖欲墜，甚至可能得考慮擺爛保住前6順位選秀權，以免被雷霆隊拿走。即使如此，若安比德未來無法重回巔峰，喬治的合約又成為球隊沉重負擔，那麼這支球隊恐怕不只是本季崩盤，而是未來數年的前景都變得渺茫。

莫雷過去以大膽交易著稱，但如今這場賭局似乎即將演變成一場災難，76人距離從爭冠球隊淪為重建邊緣，可能只剩下一個夏天的時間。

76人 Joel Embiid Paul George

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