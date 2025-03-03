NBA／和熱火上月分手 巴特勒被控沒付邁阿密豪宅房租

從熱火隊轉戰勇士隊的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），和邁阿密的連結卻還沒結束，有房屋租賃公司上周向佛羅裡達州法院控訴巴特勒，涉嫌拖欠26萬美元（約856萬新台幣）租金，且造成租賃豪宅超過12萬7千美元的損失。

巴特勒上月透過交易改披勇士戰袍，目前他還沒對起訴案件有相關回應。

租賃公司「五星級行銷和促銷」公司指控，巴特勒已經沒付租金2個月，他在邁阿密租的豪宅是2016年建成，佔地5398平方英尺，有5間房間和6間浴室，豪宅建於運河上，還設有一個游泳池；根據網站顯示，這棟豪宅價值約1000萬美元。

訴訟還指出，巴特勒更換了門鎖，卻沒將鑰匙交給房主，讓維修工人無法入內施工；據指出，巴特勒沒能維護游泳池和空調設備，導致空調出現大面積黴菌，導致房內的天花板和地板需要更換。

原告請求25萬7282美元的賠償，且有權保留巴特勒13萬美元的押金。