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籃球／名門之後齊聚 「男模」呂政儒當兒子球迷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
呂政儒（中）到場觀賞兒子比賽。圖／U19籃球聯盟提供
呂政儒（中）到場觀賞兒子比賽。圖／U19籃球聯盟提供

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2日進行上半季最終日賽程，U8組由Daball以26：23驚險擊敗信義Heat，不僅完成甜蜜復仇，本季對戰首勝就出現在冠軍賽，相當戲劇化；除了冠軍賽，今天8U組眾星雲集，包括前中華隊射手「男模」呂政儒、前國手「小胖」洪志善的哥哥洪志虎與知名餐飲品牌「貳樓」老闆黃寶世都在場邊替寶貝兒子加油。

目前擔任新北國王球隊經理的洪志虎其實球技出眾，有「北北基桃大三元製造機」美名，學生時期甚至不輸給國手弟弟，他的兒子洪霆謙今天替Ballin' 頑球貢獻2分、3籃板，可惜球隊止步四強，賽後全隊哭到不能自已。

「打籃球需要很多個人技術，但更重要的是學習團隊合作，怎麼樣跟隊友、朋友相處，這些不是家長可以口頭教得來的，而且讓他們學習球場上的規矩，要他們知道無論你是誰的小孩都不能例外。」洪志虎說。

看到「小虎」難過，洪志虎當然心疼，不過多年在職籃球團服務的經驗讓他對此很淡定，「其實選手出身的人都不會罵自己的小孩，因為我們知道打不好很正常。有些家長可能比較激動，把孩子罵到我都怕他們討厭籃球了，那樣其實不太好。」

貳樓老闆黃寶世青年才俊，今年才45歲的他餐廳營業額早已破億，也率領團隊挺過疫情衝擊，他稱讚聯盟規劃很好，「我覺得他們辦比賽很認真，替許多不同等級的選手安排賽制，還得滿足這麼多選手、家長，真的不容易。」

至於自己的孩子，黃寶世笑說：「他打籃球大概1年了，當時是跟著同學一起玩，我們也有打高爾夫，各種運動對小朋友的身心發展都很好，不管有沒有上場，贏球還是輸球，都是一種成長，也可以結交好朋友。」

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