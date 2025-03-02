NBA／里夫斯MRI檢查傷勢沒太嚴重 列每日觀察名單
昨天對快艇比賽因右小腿傷勢提前退場的湖人戰將里夫斯（Austin Reaves），經過MRI核磁共振檢查後，顯現傷勢不太嚴重，目前被列為每日觀察名單。
里夫斯該場比賽只打9分多鐘就退出，一開始外界還擔心他可能面臨拉傷問題，但檢查結果排除了這個可能性；至於何時可以上場，湖人方面也會謹慎評估。
里夫斯本季出賽53場，場均貢獻19.1分6助攻4.2籃板1.1抄截，投籃命中率44.7%，是詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）之外相當重要的進攻點。
另外一位重要先發大將八村壘日前也遭遇到左膝拉傷的問題，主帥瑞迪克（JJ Redick）認為他雖然沒有確切的復出時間表，但傷勢同樣沒有太嚴重。
「我們認為這不是嚴重的傷病。目前還不清楚他什麼時候能上場。但我們很樂觀。」瑞迪克說。
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