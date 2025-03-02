NBA／獨行俠棄將狂轟新高44分 總管交易眼光再被質疑

在今年季中交易大戲中，獨行俠送走了當家球星唐西奇（Luka Doncic）可說是震撼全球，但總管哈里森（Nico Harrison）之後又做了一筆小交易，將葛萊姆斯（Quentin Grimes）送到費城換來馬丁（KJ Martin）。

這筆交易隨著葛萊姆斯今天狂轟生涯新高44分，一手終結勇士5連勝之後，又讓先前被球迷痛斥敗光家產、還被要求下台的哈里森，再度成了標靶。

2021年加入尼克的葛萊姆斯，生涯場均不過9.1分，單場最高得分是36分；本季葛萊姆斯效力達拉斯期間總共有7場比賽至少拿到20分，最高是對拓荒者的28分。

在他被交易到賽季表現動盪的76人之後，葛萊姆斯一開始連6場得分均達雙位數，上場時間都超過30分鐘，包含對籃網一戰攻下30分，但近兩戰表現機會大幅降低，合起來只拿到12分。不過連6場都扛先發的葛萊姆斯卻在今天大發神威，全場24投18中包含6記三分球，攻下44分6籃板3抄截。

葛萊姆斯異軍突起的強勢發揮，也降低了安比德（Joel Embiid）報銷、馬克西（Tyrese Maxey）和喬治（Paul George）等三巨頭狀態欠佳的殺傷力，成了勇士尋求6連勝的「攔路虎」。

QUENTIN GRIMES SCORES A CAREER-HIGH 44 PTS IN THE SIXERS' WIN 😤



🔥 20 in 1H

🔥 18 in 3Q

🔥 18-24 FGM

🔥 6-9 3PM



What a night for @qdotgrimes! 👏 pic.twitter.com/FaIn2hJE96 — NBA (@NBA) 2025年3月2日

根據統計，葛萊姆斯是76人隊史第3位以至少75%命中率砍下40分以上且命中至少5記三分球的球員，前兩位分別是2022年的馬克西和1995年的巴洛斯（Dana Barros）。

馬克西是在2022年10月28日對暴龍命中9記三分球拿下44分；巴洛斯則是在1995年3月14日對火箭命中6顆三分球，得到50分，成為史上「50分俱樂部」的小人物代表之一。

賽後針對葛萊姆斯的大爆發，76人主帥諾斯（Nick Nurse）也開玩笑地說：「那正是我們賽前想讓他去做的事情。」

葛萊姆斯表示：「最重要是展現侵略性，試著去幫助球隊拿下勝利。我們原本可能會輸掉這場球，但我們團結一致，展現韌性。我們可以在這個基礎上繼續前進。」

76人贏球之後勝率壓過籃網，排名聯盟倒數第6；值得注意的是，76人今年首輪選秀權正受到前6順位保護，如掉出前6順位將會轉到雷霆手上。