NBA／勇士錯失太多上籃機會 穆迪「先發必勝定律」破除

勇士小將穆迪（Moses Moody）堪稱是福星，在他本季擔任先發的前11場出賽，球隊均拿下勝利，不過在今天作客費城的比賽中，勇士力戰四節最終落敗，結束5連勝，也讓穆迪的先發「必勝定律」為之破解。

穆迪過去3季一共只先發了23場比賽，其中以新人年的11場為最多，今天完成本季第12次先發也是寫下生涯新高。這場比賽他打了38分鐘，8投3中得到10分2籃板1抄截1阻攻。

穆迪本季先發場次分批出現，多數時間仍是以替補為主，不過在送走維金斯（Andrew Wiggins）並迎來巴特勒（Jimmy Butler）之後，加上庫明加（Jonathan Kuminga）持續養傷，穆迪近期成了球隊固定先發，連續6場比賽都是先發上陣。

勇士面對聯盟戰績後段班的76人在，巴特勒因背部不適休兵情況下，比賽陷入苦戰，最多落後15分之多，即使第四節一度追平比分，最後仍是以7分之差吞敗。

賽後隨隊記者強森（Dalton Johnson）統計了一項數據，勇士光是錯失上籃機會就多達14次；另一方面，勇士團隊三分球42投僅12中，卻讓76人轟進了19記三分球。

DRAYMOND GREEN WITH AUTHORITY 😤 pic.twitter.com/7wuolUioqx — BricksCenter (@BricksCenter) 2025年3月2日

總教練柯爾（Steve Kerr）表示：「他們在外線擊敗了我們。我們防守時沒有擋在他們的前面，這導致他們投進了很多三分球。」

當被問到勇士替補陣容是否足以應付總冠軍賽？柯爾也沒有太好高騖遠，他坦言：「你已經在講總冠軍賽了？我們現在只想打進季後賽，先別去談總冠軍賽了。」

勇士先前一波5連勝讓他們勝率追上快艇，原本有機會重返西區前6，如今則是維持第7名席次。