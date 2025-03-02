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NBA／柯瑞6年來首度灌籃勇士卻斷連勝！76人奇兵狂轟44分止9連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞無力回天，勇士連勝之路中斷。 路透社
柯瑞無力回天，勇士連勝之路中斷。 路透社

尋求6連勝的勇士隊今天碰東區戰績後段班的76人隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因背部不適休兵，當家球星柯瑞（Stephen Curry）雖仍有29分演出，第四節更秀出6年來首度灌籃，但76人有葛萊姆斯（Quentin Grimes）扮演奇兵，狂轟生涯新高44分，助隊以126：119止住9連敗。

巴特勒今天因背部不適休兵，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示巴特勒是之前碰魔術隊時遭卡特（Wendell Carter Jr.）撞擊後開始感到不舒服。

先前巴特勒有出賽的8場比賽勇士打下7勝，包括近期5連勝，今天缺陣下，勇士仍看當家球星柯瑞表現，他首節三分球5投3中攻下12分外帶4助攻，助隊和76人30：30打平，但勇士第二節陷入得分荒，37：33領先後超過4分半得分掛蛋，被76人打出一波9：0攻勢反超，加上烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）2記三分球在內連拿8分、葛萊姆斯半場就有壓哨球在內的20分表現，讓76人半場取得67：55領先。

76人雙核心喬治（Paul George）上半場只拿3分，馬克西（Tyrese Maxey）更是6投盡墨得分掛蛋，但葛萊姆斯9投8中包含4投全進的三分彈，加上烏布瑞第二節的發揮，76人第二節外線成績是驚人的8投7中，上半場三分球16投11中命中率也超過6成8。

葛萊姆斯第三節再有連拿12分表現，率隊以96：90進入決勝節；勇士決勝關頭努力追分，一度112：112追平，柯瑞一次快攻後更難得灌籃，是2019年2月後首次，但76人有亞布塞萊（Guerschon Yabusele）飆進2記三分彈，喬治43秒又投進關鍵中距離，加上勇士失誤錯過追分機會，最終76人就以126：119止住近期9連敗。

本季場均只有10.7分的葛萊姆斯今天成為76人大驚奇，三分球9投6中狂轟生涯新高44分，前三節僅拿5分的喬治最終貢獻17分，烏布瑞20分，都是76人止敗功臣。

勇士以柯瑞29分、13助攻最佳，波斯特（Quinten Post）16分，小裴頓（Gary Payton II）板凳出發貢獻15分。

勇士終結近期5連勝，戰績更是無緣超越快艇重返西區前6，目前仍居第7，落後0.5場勝差。

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