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NBA／唐西奇差點去灰狼？獨行俠想換愛德華被打槍
獨行俠隊上月和湖人隊完成驚天交易，讓唐西奇（Luka Dončić）和戴維斯（Anthony Davis）互換東家，不過湖人原來不是獨行俠唯一「有意思」的球隊，美媒《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）也曾聯繫灰狼隊，目標是用唐西奇換「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）。
據報導，唐西奇送到湖人的幾周前，哈里森就打給灰狼洽詢過唐西奇交易愛德華的興趣，但這項點子被灰狼拒絕。根據消息來源透露，灰狼對於獨行俠打算和唐西奇分道揚鑣感到震驚。
不過上月初哈里森在交易記者會時曾說，除了湖人，他沒和任何球隊談過交易唐西奇的計畫；驚天交易完成後幾天，愛德華仍對唐西奇被送走感到震驚，還開玩笑向灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）喊話，寫道「我真的好怕，Tim，如果你要交易我，拜託先跟我講一聲」。
唐西奇加入湖人後，7場比賽場均貢獻21.0分、8.6籃板和6.4助攻，出賽戰績是5勝2敗，首度面對老東家獨行俠就繳出「大三元」，昨天生日出賽「洛城內戰」更有31分演出；湖人昨天擊敗快艇隊的前一場正是碰灰狼，唐西奇繳出21分、13籃板、5助攻，愛德華18分、6籃板、5助攻，愛德華還領到第16次技術犯規，將面臨1場禁賽處分。
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