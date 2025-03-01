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NBA／「背靠背」能量滿滿！40歲詹姆斯再創「鬼神級紀錄」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
40歲的詹姆斯連6戰至少25分，再創空前紀錄。 路透社
40歲的詹姆斯連6戰至少25分，再創空前紀錄。 路透社

40歲的詹姆斯（LeBron James）還是能量滿滿！繼昨天對戰灰狼37分鐘狂轟33分17籃板6助攻後，今天「背靠背」再次面對西區另一強敵快艇，詹姆斯又打了37分鐘，21投12中拿下28分13籃板，帶領湖人完成5連勝。

數據顯示，詹姆斯生涯至今出賽335場「背靠背」比賽中的301場，包括本季所有的7場。「出勤率很重要，我總是嘗試去打所有的比賽。」

詹姆斯的強勢演出讓他再度迎接鬼神級里程碑，近期連續6場至少拿下25分，成為史上首位超過40歲仍有此表現的球員；此外，詹姆斯已經連3場至少拿到25分10籃板，40歲後累積14場至少25分、40歲後6次至少「25-10」演出，都是史上獨一無二的表現。

此役過後，詹姆斯例行賽加上季後賽的總得分來到49982分，距離50000分大關僅差18分；同時離生涯千勝僅差1場比賽。

整個2月份，湖人豪取10勝2敗的成績，詹姆斯場均拿下29.3分10.5籃板6.9助攻，投籃命中率55.5%，三分命中率44.3%。讓他成為西區單月最佳球員的熱門人選之一。

湖人則是挾著近21戰奪下17勝的火熱表現，排名持續進逼灰熊和金塊，3隊之間僅有1場勝差；倘若湖人勇奪西區第2名席次，詹姆斯甚至有望爭取年度最佳第一隊和MVP前3名入圍資格。

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