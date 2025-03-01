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NBA／巴特勒讓防守柯瑞變困難 帕森斯：勇士絕對是西區黑馬

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、巴特勒(右)。 歐新社
柯瑞(左)、巴特勒(右)。 歐新社

勇士隊在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟後取得7勝1敗，前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）近日於節目上表示，看好勇士成為西區季後賽黑馬。

帕森斯談到西區各隊戰力，「瘋狂的是，雷霆非常強，金塊也很強，湖人也不錯，勇士則是讓人感到害怕。」

帕森斯提到勇士的優勢，「擁有深度、經驗且防守出色。現在有巴特勒，當對手換防時他能在低位懲罰更多球員，這讓防守柯瑞（Stephen Curry）變得更困難。而且他們現在還沒有庫明加（Jonathan Kuminga），當他回來後，能在板凳提供更多貢獻。」

勇士交易大限前換來巴特勒還續約2年，帕森斯表示，「這是一個很棒的操作，我沒想到這麼快就會變這麼好。這是一筆好交易，比起灰狼和快艇，勇士更讓我感到害怕，他們絕對是西區的黑馬。」

快艇今天不敵湖人，與勇士都是32勝27敗，快艇以對戰優勢暫居第6。勇士明天要作客76人隊主場，巴特勒因背部痙攣不確定能否上場，庫明加還無法上場，最快要到下周二面對黃蜂隊時才能復出。

Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

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