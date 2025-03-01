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NBA／亞歷山大連54場破20分 哈登以來聯盟最佳表現

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞歷山大連續54場至少拿下20分。 法新社
亞歷山大連續54場至少拿下20分。 法新社

季初曾以24分痛宰老鷹的雷霆，今天作客進行本季最後一次交手，憑藉第三節後段一波17比0的猛烈攻勢，雷霆一口氣拉開27分差，順利鎖定勝局。終場雷霆以135比119輕鬆過關。

整場比賽一路領先的雷霆，例行賽面對東區球隊戰績來到21勝1敗，目前以48勝11敗的成績穩坐西區龍頭，在全聯盟僅落後騎士1場勝差。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）又拿下31分5助攻，連續54場比賽至少拿到20分，成為2019年哈登（James Harden）以來首位有如此表現的球員。當時哈登曾連續57場比賽至少拿到20分。

多特（Luguentz Dort）貢獻20分，其中三分球11投6中；威廉斯（Jalen Williams）同樣砍下20分8助攻5籃板。雷霆在外線火力上表現出色，全場三分球命中率達到46%，一共命中23記三分。

不過贏球之餘，日前才剛回歸的雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）在第一節就不慎扭傷左腳踝；雖然他曾嘗試繼續作戰，但還是在上半場結束前1分43秒退場，確定不再回到場上。賽後球團表示，霍姆格倫狀態有待進一步醫療評估，短期內是否休息、缺賽尚無定論。

「具體情況還要等待檢查結果，我們會務必謹慎，以免傷勢加重。」雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）說。

對於這場勝利，戴格諾則認為：「我們開局就命中很多三分球，整體攻守轉換做得非常好，這是能在客場贏球的重要關鍵。」

老鷹中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）攻下23分13籃板，替補上場的勒佛特（Caris LeVert）亦有 23分 貢獻；楊恩（Trae Young）拿下19分12助攻，但投籃命中率不佳，14投僅中5球。

「雷霆外線手感太火燙了。我們嘗試調整防守策略，但一旦他們拉開差距，追分就格外困難」楊恩說。

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