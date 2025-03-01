聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／首次體驗洛城內戰就贏球 壽星唐西奇：多虧了詹姆斯
湖人唐西奇（Luka Doncic）在今天迎接加盟後的首次「洛城內戰」，並且在自己26歲生日這天繳出31分、5助攻幫助湖人以4分差距收下5連勝，賽後唐西奇也直言，連兩日出賽讓他感到有點疲憊，只希望透過睡覺來為自己慶生。
近期連勝不止的湖人，在昨天以9分差距擊敗灰狼後，今天又再度登場迎戰快艇，不過在上半場湖人就狀況不斷，包括後衛里夫斯（Austin Reaves）僅打9分鐘就因為小腿不適退場，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，「他的小腿感到有點痠痛，預防起見我們才決定讓他提前退場。」
不過湖人第二節隨即找回進攻節奏，在詹姆斯（LeBron James）單節10分以及肯奈特（Dalton Knecht）該節連續砍進兩顆三分球助拳下，湖人一度將領先擴大到雙位數，加上今日壽星唐西奇在比賽最後7分半鐘獨攬10分，最終湖人就以4分差距勝出。
唐西奇今天攻下全隊最高31分，但也因為犯規麻煩在二、三節一度打得綁手綁腳，「正負值」更是全隊次低，賽後他說：「多虧了詹姆斯和球隊第二陣容為我們帶來活力，他們為我們展示該如何打球，沒有他們，這一場是贏不下來的。」
談到球隊連續兩天出賽，並且在近期拉出5連勝，且後天他們還將繼續在主場迎戰快艇，身為壽星的唐西奇也直言，只想好好睡一覺，「我感覺自己還有很長一段路要走，但是慢慢的，我開始感覺像自己了。」根據統計數據，這是唐西奇生涯第3度在生日之夜拿下至少30分，排名在史上第2名，僅次於隊友詹姆斯的5次。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言