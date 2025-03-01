NBA／里夫斯傷退湖人仍贏「洛城內戰」 快艇與勇士戰績相同
湖人隊今天在主場與快艇隊進行本季第3次「洛城內戰」，靠著雙星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）合砍59分，以106：102險勝，拿下5連勝。
湖人主力後衛里夫斯（Austin Reaves）本場只打9分鐘，就因右小腿痠痛傷退，將進行核磁共振檢查（MRI）。本場比賽也打得相當膠著，唐西奇在比賽最後7分半左右領到第5犯。
不過唐西奇吞下5犯後狀態提升，連續包辦球隊10分，反觀整場打鐵的快艇球星哈登（James Harden），試圖製造犯規卻頻頻失誤和打鐵，讓湖人掌控比賽節奏，最終以4分之差拿下勝利。
唐西奇全場22投9中，罰球11中10，拿下31分5助攻，有6次失誤。詹姆斯則拿下28分13籃板。
哈登全場22投僅5中，其中三分球10中1，得到18分9助攻7籃板，但有6次失誤。祖巴茲（Ivica Zubac）肆虐禁區，砍進27分16籃板，雷納德（Kawhi Leonard）則攻下21分。
快艇輸球後戰績32勝27敗，與勇士隊相同，由於快艇有3勝0敗對戰優勢，仍暫時位居西區第6。
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