NBA／里夫斯傷退湖人仍贏「洛城內戰」 快艇與勇士戰績相同

獨行俠將唐西奇（Luka Doncic）無預警交易到湖人的消息可說是震驚全世界，不過據《The Athletic》的報導，在獨行俠與湖人交易達成前幾周，他們曾經和灰狼以非正式的方式探詢過唐西奇交易愛德

2025-03-01 13:20