NBA／本季還沒上場過 「第2老」塔克被交易3次後遭暴龍裁掉
據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，39歲老將塔克（PJ Tucker）被暴龍隊裁掉。
塔克是聯盟第二老球員，僅次湖人隊詹姆斯（LeBron James）。本季遭快艇隊徹底棄用，季中交易大限前先被送往爵士隊，後來又被交易至熱火隊，最後被送至暴龍隊，如今1場球都沒打，就遭暴龍裁掉，本季無任何出賽紀錄。
塔克生涯13季效力過暴龍、太陽、火箭、公鹿、熱火、76人和快艇，曾在2021年幫助公鹿奪冠，例行賽總共打883場，平均6.6分5.4籃板1.3抄截，是一名防守能力出色的綠葉球員。
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