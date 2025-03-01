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NBA／愛德華禁賽損失800萬 傳獨行俠曾想用唐西奇交易他

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華集滿16次技術犯規遭到禁賽處分。 美聯社
愛德華集滿16次技術犯規遭到禁賽處分。 美聯社

獨行俠將唐西奇（Luka Doncic）無預警交易到湖人的消息可說是震驚全世界，不過據《The Athletic》的報導，在獨行俠與湖人交易達成前幾周，他們曾經和灰狼以非正式的方式探詢過唐西奇交易愛德華（Anthony Edwards）的可能性。

更具體一點，據資深記者阿米克（Sam Amick）的透露，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）是主動聯繫灰狼，詢問他們是否可能交易愛德華，對方也立即給出否定的答案。據悉，灰狼對於獨行俠竟考慮要送走唐西奇感到震驚。

對灰狼來說，在確認愛德華為當家少主之後，或許也沒想到獨行俠會想拿唐西奇為籌碼去做交易。現年23歲的愛德華先前和灰狼簽下5年2.45億美元的頂級合約。

愛德華昨天對湖人一戰吞下2次技術犯規，本季累積16次，今天對爵士一戰遭到自動禁賽處分。

灰狼作客鹽湖城的比賽下半場原本一度領先11分，但第三節被爵士轟進38分，反而陷入落後局面；第四節雙方糾纏到最後時刻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）的三分球讓灰狼超前比分，但凱斯勒（Walker Kessler）的灌籃又讓爵士翻身，隨後灰狼最後一擊沒能出手，苦吞2連敗，也是最近8場比賽中的第6敗。

針對愛德華的禁賽，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，他將會損失24萬2393美元（約台幣800萬）的薪資，不過灰狼也能得到12萬1196美元的稅收差異抵免。

對愛德華來說，接下來的例行賽是得更謹言慎行。按照規定，球員在例行賽集滿16次技術犯規後，將自動禁賽1場，之後每多收2次技術犯規，就會再度禁賽。

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