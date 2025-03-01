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NBA／騎士對綠軍演22分逆轉秀 米契爾：這場比賽是一個指標

中央社／ 台北1日電
米契爾攻下個人本季新高41分，末節獨攬12分更是關鍵。 路透
米契爾攻下個人本季新高41分，末節獨攬12分更是關鍵。 路透

克里夫蘭騎士今天克服22分落後，靠著米契爾轟下41分，以123比116逆轉擊敗波士頓塞爾蒂克，收下9連勝，而塞爾蒂克的泰托姆雖飆出個人本季新高46分，最終白忙一場。

東區前2名騎士、塞爾蒂克今天上演「強強對決」，主場作戰的塞爾蒂克開賽迅速進入狀況，在「雙探花」米契爾（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）帶領下打出一波25比3攻勢。

塞爾蒂克首節以38比26占上風，靠著泰托姆前2節狂轟30分火力挹注下，半場打完依舊握有10分領先。

雙方易籃後，騎士逐步縮小差距，靠著米契爾（Donovan Mitchell）第3節尾聲連得10分，追成95比98，決勝節莫布里（Evan Mobley）連續命中2顆三分球，包辦球隊前9分攻勢，倒數8分43秒時，幫助騎士超前。

儘管綠衫軍的泰托姆、布朗隨後率隊扳平比分，但騎士的米契爾關鍵時刻再度挺身而出接管戰局，幫助球隊將連勝場次推向第9場。

騎士今天上場10名球員全員得分，米契爾攻下個人本季新高41分，末節獨攬12分更是關鍵，賈蘭德（Darius Garland）貢獻20分、7助攻，莫布里進帳17分、12籃板。

米契爾表示：「我們這賽季做了很多很棒的事情，包括15連勝，但我一直告訴隊友，我們還沒真正取得任何成就。這場比賽是一個指標，對手曾贏過冠軍，而我們想要朝他們曾締造的成就邁進。」

塞爾蒂克在少了波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）2大先發主力情況下，得分點太少，板凳得分更以6比33分居於下風，全隊僅6人有分數進帳，布朗獲得37分。

至於泰托姆三分12投4中，拿下個人本季新高46分，另有16籃板、9助攻，並成為隊史第2位生涯例行賽三分球進球數達到1500顆里程碑的球員，僅次於皮爾斯（Paul Pierce）1823顆。

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